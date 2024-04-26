26.04.2024 13:40 Рита Парфенова

Під час комендантської години у Харкові затримали чоловіка з наркотиками

У Харкові правоохоронці зупинили чоловіка, у якого було 10 згортків з наркотичними речовинами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Під час нічного патрулювання Новобаварського району міста, поліцейські відгукнулися на виклик стосовно "підозрілої особи". Під час перевірки, проведеної на одному з постів, нацгвардійці зупинили громадянина, який порушував комендантську годину.

Поліцейські помітили його нервозність і вирішили провести поверхневу перевірку. Під час огляду каптуру його куртки, поліцейські виявили 10 згортків з кристалічною речовиною, яку чоловік назвав "соллю".

На місце події була викликана слідчо-оперативна група для подальшого розслідування.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці Харкова продовжують щоденно затримувати осіб, що мають відношення до зберігання наркотиків.