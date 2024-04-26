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26.04.2024  13:15   Рита Парфенова

На одній з транспортних розв'язок Харкова обмежений рух

У Харкові тимчасово обмежений рух транспорту навколо клумби зі світловим фонтаном, що на проспекті Гагаріна.

обмеження руху

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

Рух обмежений через капітальний ремонт магістральної камери, яка знаходиться під цією клумбою. Роботи виконують спеціалісти КП «Харківські теплові мережі» в рамках проекту, фінансованого Світовим банком, з метою встановлення системи SKADA.

обмеження руху

Цей процес реконструкції відбувається у прискореному темпі і проводиться без вихідних для якнайшвидшого завершення робіт.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з 26 квітня 2024 року регіональна філія «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» відновлює курсування окремих приміських поїздів.

 

Тэги:  транспорт, рух, харків
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