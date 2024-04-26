Укрзалізницю хочуть зобов'язати привести до ладу культурну пам'ятку Харкова

У Харкові прокуратура виявила порушення інтересів держави в сфері охорони культурної спадщини, що стосується пам'ятки містобудування та архітектури "БК Залізничників" збудованої у 1932 році, яка перебуває на державному обліку та має охоронний номер 53.

Згідно з наказом Міністерства культури та інформаційної політики від 04.06.2020 № 1883, ця пам'ятка культурної спадщини була внесена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України місцевого значення і отримала новий охоронний номер 7028-Ха з площею 9 932,2 кв. м.

Власником цієї будівлі є державне підприємство АТ "Укрзалізниця" згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно.

Закон України "Про охорону культурної спадщини" передбачає, що всі власники пам'яток культурної спадщини або уповноважені органи повинні укласти охоронний договір з відповідним органом охорони культурної спадщини. Проте АТ "Укрзалізниця" не виконала ці вимоги.

Департамент культури і туризму ХОВА звернувся до АТ "Укрзалізниця" з вимогою укласти охоронний договір та провести необхідні консерваційні та ремонтні роботи для збереження пам'ятки. Проте на ці вимоги не надійшла відповідь, і питання про укладення охоронного договору залишається невирішеним.

Керівник Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова подав до суду позовну заяву в інтересах держави до АТ «Укрзалізниця» про зобовʼязання вчинити певні дії.

Наразі прокуратура через суд вимагає від АТ "Укрзалізниця" укласти охоронний договір з Департаментом культури і туризму ХОВА та провести ремонтні роботи для відновлення пам'ятки, яка знаходиться в аварійному стані внаслідок ракетних атак.

Справа розглядається суддею Київського окружного адміністративного суду.

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