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04.03.2024  13:22   Рита Парфенова

Будівля у Харкові повернена у власність громади

Прокуратура Київського округу міста Харкова виступила за відновлення правової чистоти щодо нерухомості в місті. У результаті втручання прокуратури було повернуто місцевій громаді приміщення з оціненою вартістю 2,4 млн гривень.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури Харківської області, суд зобов'язав фізичних осіб повернути нежитлові приміщення, розташовані на Автострадній набережній у Харкові, у власність місцевої громади. Виявлено, що ці приміщення були незаконно виведені з майна громади та перереєстровані на осіб, які фактично не були їхніми власниками.

У результаті розслідування виявлено, що приміщення, які фактично належали місцевій громаді, були приписані до інших фізичних осіб та навіть поділені на квартири, які були продані іншим особам. Однак ці дії виявилися незаконними, оскільки власність на ці приміщення належала місцевій громаді від 1992 року.

Рішенням Московського районного суду м. Харкова було задоволено позов прокуратури, і приміщення були повернуті у власність місцевої громади. Наразі ця справа перебуває на рівні апеляційного оскарження.

Також варто зазначити, що колишній державний реєстратор, який відповідав за незаконну перереєстрацію цих приміщень, був визнаний винним за фактом службової недбалості.

 

Тэги:  нерухомість, суд, прокукратура, харків
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