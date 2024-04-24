24.04.2024 11:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові жінка організувала вбивство співмешканця та сховала його труп

У жінки постійно виникали конфлікти з її співмешканцем через його зловживання алкогольними напоями.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Між «подружжям» постійно виникали сварки і бійки, і 44-річна жінка вирішила припинити це.

Розуміючи, що самостійно не впорається, жінка серед друзів своєї доньки підшукала безпосереднього 24-річного виконавця. За декілька тисяч гривень чоловік погодився допомогти їй.

Подальші події розгорнулись ввечері 13 квітня 2018 року в одній з квартир по вул. Владислава Зубенка в Харкові. Жінка дочекалась, коли її співмешканець, вчергове перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заснув, та впустила у квартиру найманого «помічника».

Чоловік, користуючись тим, що потерпілий спить і не може чинити опору, завдав ножем, який приніс із собою, не менше двадцяти ударів по різних частинах тіла потерпілого. Від отриманих травм співмешканець жінки помер на місці.

Зловмисники, щоб приховати злочин, винесли тіло з квартири і залишили в підвальному приміщенні цього ж будинку. Перехожі виявили труп лише 29 квітня того ж року.

Під час судового розгляду обвинувачені визнали вину частково. За їхньою версією, потерпілий першим почав поводитись агресивно і нападати на жінку, тож вона вдарила його ножем декілька разів, а інший обвинувачений лише допомагав виносити труп з квартири.

Жінці інкриміновано організацію умисного вбивства, вчиненого на замовлення (ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України), чоловіку — умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, на замовлення (п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України).

Їм призначено покарання у виді позбавлення волі на 12 років і 13 років з конфіскацією майна відповідно.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу правоохоронці отримали 1079 звернень від мешканців Харкова та області.