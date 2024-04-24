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24.04.2024  11:20   Віталій Хінєвіч

За добу правоохоронці отримали 1079 звернень від мешканців Харкова та області

Більшість викликів стосувалися фактів привласнення чужого майна, хуліганств, незаконного обігу наркоречовин та інші.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки громадяни.
 
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2970 транспортних засобів.
 
В ході відпрацювання території поліцейські викрили двох громадян у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушників вилучили заборонені речовини.
 
Минулої доби на території Харківщини сталося 14 дорожньо-транспортних пригод, в яких дев’ять громадян отримали травми.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що водія у наркотичному сп'янінні притягнули до відповідальності у Харкові.
 
Тэги:  події, харків
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