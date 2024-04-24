У Харкові перекладають 600 метрів водогону

Як повідомляє РЕДПОСТ, під час основних робіт буде здійснено перекладку відкритим способом ділянки водопроводу довжиною понад 600 метрів.

«Цей відрізок магістралі, який експлуатується понад 60 років, став проблемним через часті аварійні ситуації. Тому було прийнято рішення про його заміну. Під час ремонтних робіт буде забезпечено повне водопостачання для мешканців Харкова. Окрім цього, бригади Дениса Лоскутова вже виконали оновлення вводу в будинок на вулиці Сергія Борзенка та усунули аварію на магістралі на вулиці Золочівській», - повідомив начальник районної служби Олександр Сірко.

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