26.04.2024 10:00 Рита Парфенова

У Харкові затримані коригувальники, що наводили російські КАБи на позиції ЗСУ

До восьми років за гратами можуть отримати двоє коригувальників, які наводили росыйськы удари по лініям оборони Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, Служба безпеки України затримала групу коригувальників, які намагалися наводити російські літаки-бомбардувальники на позиції Збройних Сил України під Харковом. Ця спецоперація мала за мету запобігти новим атакам з боку росії на оборонні позиції міста. Група розвідників, які діяли на користь росії, була знешкоджена у прифронтовому регіоні. Російські силовики планували використати надважкі керовані авіабомби для ураження укріплень та фортифікаційних споруд ЗСУ, що захищають Харків.



Для наведення російських літаків-бомбардувальників на ціль, окупанти використовували двох своїх агентів з Харкова, яких маскували під приватних ремонтників. Ці особи поодинці подорожували по області, фіксуючи місця розташування українських військових і оборонних ліній.



Зібрану інформацію обидва агента передавали месенджером своєму знайомому, який був зв'язковим для російської розвідки. Цей знайомий раніше відправився до тимчасово окупованого Донецька та вступив до спецназу російських військ.





Служба безпеки зрозуміла про плани ворога ще на початковій стадії діяльності цих агентів. Це дозволило крок за кроком зібрати докази їхньої діяльності та провести заходи для захисту позицій українських військ на Харківщині.



На останній стадії спецоперації обидва зловмисники були затримані у своїх власних помешканнях. Під час обшуку вилучено їхні мобільні телефони, з яких вони взаємодіяли з окупантами.



В даний час слідчі Служби безпеки повідомили старшого агента російської агентурної групи про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Дії його спільника кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості).



Обидва зловмисника залишаються під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 8 років до довічного ув’язнення.



Цю спецоперацію проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки України затримала у Харкові коригувальника, який намагався навести російські авіабомби на базу спецпризначенців Головного управління розвідки Міністерства оборони.