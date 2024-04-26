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26.04.2024  10:21   Рита Парфенова

Укрзалізниця відновила рух потягів через Балаклію

Ріх потягів через станцію Балаклія відбувається за розкладом.

потяг
 
Як повідомляє РЕДПОСТ за посиланням на АТ «Укрзалізниця», у Харківській області рух поїздів далекого сполучення та приміських поїздів відновлено і здійснюється у штатному режимі.
 
Залізничники ліквідували наслідки ракетного удару по залізничному вокзалу міста Балаклія та відновили всю пошкоджену інфраструктуру на залізничних маршрутах.
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 26 квітня 2024 року регіональна філія «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» відновлює курсування окремих приміських поїздів.

 

Тэги:  потяг, укрзалізниця, харків
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