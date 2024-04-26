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26.04.2024  10:48   Рита Парфенова

Харківські газовики ліквідували витік газу

У Немишлянському районі Харкова фахівці міської філії "Газмережі" успішно виправили витік газу на газопроводі.

Харківські газовики ліквідували витік газу на підземному газопроводі в Немишлянському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію «Газмережі».

Ремонтно-відновлювальні роботи на підземному газопроводі середнього тиску проведено без відключення споживачів від газопостачання, замінивши уражену корозією ділянку газопроводу. Фахівці з газової мережі замінили уражену корозією ділянку газопроводу.

Керівництво підприємства зауважило, що модернізація газорозподільної системи виконується протягом міжопалювального сезону, щоб забезпечити надійну експлуатацію газових мереж та підтримувати стабільний газорозподіл міста щоденно.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Харківської філії «Газмережі» відновили роботу газорозподільної системи у одному із сіл Липецької громади.
Тэги:  газ, харків
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