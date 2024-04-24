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24.04.2024  09:42   Рита Парфенова

Фахівці відновили газопостачання після недільних обстріілів Харківщини

Фахівці Харківської філії «Газмережі» відновили роботу газорозподільної системи у одному із сіл Липецької громади.

газ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію «Газмережі».

Внаслідок пошкодження ворогом газових комунікацій Харківського району, без енергоносія на вихідних залишилося 650 родин.

Газовики замінили перебиту ділянку труби та відновили газопостачання у домівки.

Крім Липецької громади, ворожих обстрілів зазнали газопроводи житлових будинків Дергачівської громади.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Салтівському районі міста фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» усувають наслідки денного обстрілу Харкова окупантами.
Тэги:  газ, харків
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