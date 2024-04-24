24.04.2024 09:18 Рита Парфенова
Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 24 квітня
Минулої доби шасть мешканців Харкова постраждали внаслідок обстрілів, мешканець області підірвався на вибуховому пристрої.
Фото: ХОВА
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.
Зафіксовані руйнування:
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Харків. 23 квітня близько 13:55 год відбувся ворожий обстріл міста універсальним міжвидовим планерувальним боєприпасом УМПБ Д-30 СМ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, автомобілі.
24 квітня близько 00:34 росіяни обстріляли Харків з ЗРК С-300. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро осіб, з яких три чоловіки і троє жінок. Троє постраждалих мають легкі поранення – різані рани, садна. У трьох громадян медики констатували гостру реакцію на стрес. Всі цивільні. Пошкоджено житлові будинки, офісний центр, 33 автомобіля.
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Сенькове. 23 квітня близько 18:20 внаслідок ворожого обстрілу з САУ «Піон» пошкоджено лінію електропередачі, приватні домоволодіння.
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Кругляківка. 23 квітня близько 18:30 військові рф з САУ «Піон» обстріляли пансіонат для утримання людей похилого віку. Без постраждалих.
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Куп’янськ. 23 квітня близько 20:53 ворог вдарив по місту керованими авіабомбами. Без постраждалих.
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Вільча. 23 квітня близько 13:20 відбувся ворожий обстріл населеного пункту керованими авіабомбами. Внаслідок влучання двох КАБів пошкоджено приватні будинки, електроопору, паркани, господарчі будівлі, гаражі.
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Вовчанськ. 23 квітня близько 15:00 військові рф обстріляли населений пункт FPV-дроном. Внаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок, пошкоджено автомобіль.
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Борова. 23 квітня близько 17:30 відбувся ворог завдав ракетного удару по населеному пункту.
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Першотравневе. 23 квітня близько 15:00 під час ворожого артобстрілу згорів житловий будинок. Постраждалих немає.
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Козача Лопань. 23 квітня приблизно о 14:10 відбувся ворожий обстріл керованими авіабомбами. Внаслідок влучання трьох КАБ пошкоджена будівля селищної ради, гаражний бокс, магазин.
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Липці. 23 квітня близько 22:30 військові рф обстріляли населений пункт з РСЗВ. Внаслідок обстрілу сталася пожежа в приватному гаражі на площі 50 кв. метрів. Без постраждалих.
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Золочів. 24 квітня близько 00:45 російські окупанти здійснили ракетний обстріл населеного пункту двома ракетами С-300. В результаті обстрілу пошкоджено непрацюючу адмінбудівлю, два приватні домоволодіння, чотири багатоквартирних будинків, приміщення Ощадбанку, відділу освіти, будинок редакції газети, адмінбудівлі, шість приватних легкових автомобілів. Без постраждалих.
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Юрченкове. 23 квітня близько 12:10, рухаючись через поле на автомобілі, на вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік, 1999р.н. З мінно-вибуховими травмами доставлений до лікарні.
Слідчі задокументували злочини військових рф, провели 10 оглядів місць подій, відкрили 8 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 квітня 2024 року.
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