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24.04.2024  09:18   Рита Парфенова

Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 24 квітня

Минулої доби шасть мешканців Харкова постраждали внаслідок обстрілів, мешканець області підірвався на вибуховому пристрої.


Фото: ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Зафіксовані руйнування:

  • Харків. 23 квітня близько 13:55 год відбувся ворожий обстріл міста універсальним міжвидовим планерувальним боєприпасом УМПБ Д-30 СМ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, автомобілі.
    24 квітня близько 00:34 росіяни обстріляли Харків з ЗРК С-300. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро осіб, з яких три чоловіки і троє жінок. Троє постраждалих мають легкі поранення – різані рани, садна. У трьох громадян медики констатували гостру реакцію на стрес. Всі цивільні. Пошкоджено житлові будинки, офісний центр, 33 автомобіля.
  • Сенькове. 23 квітня близько 18:20 внаслідок ворожого обстрілу з САУ «Піон» пошкоджено лінію електропередачі, приватні домоволодіння.
  • Кругляківка. 23 квітня близько 18:30 військові рф з САУ «Піон» обстріляли пансіонат для утримання людей похилого віку. Без постраждалих.
  • Куп’янськ. 23 квітня близько 20:53 ворог вдарив по місту керованими авіабомбами. Без постраждалих.
  • Вільча. 23 квітня близько 13:20 відбувся ворожий обстріл населеного пункту керованими авіабомбами. Внаслідок влучання двох КАБів пошкоджено приватні будинки, електроопору, паркани, господарчі будівлі, гаражі.
  • Вовчанськ. 23 квітня близько 15:00 військові рф обстріляли населений пункт FPV-дроном. Внаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок, пошкоджено автомобіль.
  • Борова. 23 квітня близько 17:30 відбувся ворог завдав ракетного удару по населеному пункту.
  • Першотравневе. 23 квітня близько 15:00 під час ворожого артобстрілу згорів житловий будинок. Постраждалих немає.
  • Козача Лопань. 23 квітня приблизно о 14:10 відбувся ворожий обстріл керованими авіабомбами. Внаслідок влучання трьох КАБ пошкоджена будівля селищної ради, гаражний бокс, магазин.
  • Липці. 23 квітня близько 22:30 військові рф обстріляли населений пункт з РСЗВ. Внаслідок обстрілу сталася пожежа в приватному гаражі на площі 50 кв. метрів. Без постраждалих.
  • Золочів. 24 квітня близько 00:45 російські окупанти здійснили ракетний обстріл населеного пункту двома ракетами С-300. В результаті обстрілу пошкоджено непрацюючу адмінбудівлю, два приватні домоволодіння, чотири багатоквартирних будинків, приміщення Ощадбанку, відділу освіти, будинок редакції газети, адмінбудівлі, шість приватних легкових автомобілів. Без постраждалих.
  • Юрченкове. 23 квітня близько 12:10, рухаючись через поле на автомобілі, на вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік, 1999р.н. З мінно-вибуховими травмами доставлений до лікарні.

Слідчі задокументували злочини військових рф, провели 10 оглядів місць подій, відкрили 8 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 квітня 2024 року.
 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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