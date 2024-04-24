Комунальники працюють на місці ракетного удару, – Ігор Терехов

Уночі 24 квітня дві російські ракети С-300 вдарили біля житлових багатоповерхівок у Шевченківському районі.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ
За його словами, на місці «прильоту» вибито багато вікон, пошкоджені дахи будинків. Зараз комунальні підприємства працюють над закриттям контурів.
«Крім того, вночі довелося відключити газопостачання в цьому районі. Зараз відповідні служби працюють над його відновленням і усуненням наслідків обстрілу», - розповів міський голова.
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Сьогодні свавілля досягне свого апогею. Це може виявитися у повному небажанні підкорятися будь-яким правилам, вирішуючи все по-своєму. Краще присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе вам завадити чи заперечити.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дощ.
За рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді щороку 24 квітня відзначають Міжнародний день солідарності молоді.
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