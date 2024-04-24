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24.04.2024  09:01   Рита Парфенова

Комунальники працюють на місці ракетного удару, – Ігор Терехов

Уночі 24 квітня дві російські ракети С-300 вдарили біля житлових багатоповерхівок у Шевченківському районі.


Фото: РЕДПОСТ

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ
 
За його словами, на місці «прильоту» вибито багато вікон, пошкоджені дахи будинків. Зараз комунальні підприємства працюють над закриттям контурів.

«Крім того, вночі довелося відключити газопостачання в цьому районі. Зараз відповідні служби працюють над його відновленням і усуненням наслідків обстрілу», - розповів міський голова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що шість мирних жителів постраждали внаслідок ракетного удару по Шевченківському району Харкова.
Тэги:  ігор терехов, ракетний удар, усування наслідків, харків
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