Харківщина на ранок 24 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом останніх 24 годин рятувальники 6 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинив ворог.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби ворожі війська спричинили одну пожежу у Харківському районі. В с. Липці вогнеборці загасили палаючий гараж на площі 50 кв.м. Жертв та постраждалих немає.
Загалом протягом доби з 23 по 24 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 45 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 квітня 2024 року.
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