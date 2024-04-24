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24.04.2024  08:47   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 24 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом останніх 24 годин рятувальники 6 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинив ворог.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби ворожі війська спричинили одну пожежу у Харківському районі. В с. Липці вогнеборці загасили палаючий гараж на площі 50 кв.м. Жертв та постраждалих немає.

Загалом протягом доби з 23 по 24 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

  • 6 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожими обстрілами;
  • 4 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 5 – на перевірку обстріляних ворогом територій;
  • 4 – на допомогу населенню;
  • 2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 45 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 квітня 2024 року.

 

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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