24.04.2024 08:47 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 24 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом останніх 24 годин рятувальники 6 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинив ворог.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби ворожі війська спричинили одну пожежу у Харківському районі. В с. Липці вогнеборці загасили палаючий гараж на площі 50 кв.м. Жертв та постраждалих немає.



Загалом протягом доби з 23 по 24 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожими обстрілами;

4 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

5 – на перевірку обстріляних ворогом територій;

4 – на допомогу населенню;

2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 45 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 квітня 2024 року.