Двоє ділків привласнили мільйони на ремонті освітнього закладу Харківщини

Як повідомляє РЕДПОСТ, поліція Харківщини розкрила злочин у місті Красноград. Двоє осіб, включаючи раніше засудженого 44-річного організатора та 39-річного підприємця, були ідентифіковані як зловмисники. У 2023 році вони уклали угоду з міською радою на ремонт школи, завищивши вартість угоди. Пізніше вони переоцінювали вартість матеріалів і не виконували роботи в повному обсязі, завдаючи державі збитків на 2 мільйони гривень.

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Поліція Красноградського району повідомила підозрюваних про злочин, передбачений статтею 191 Кримінального кодексу України, яка регулює розтрату майна в особливо великих розмірах або організованою групою. За цим злочином передбачається покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі. Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.