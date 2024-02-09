Афера на чотири мільйони: на Харківщині посадовець незаконно роздавав дачні ділянки

На Харківщині судититмуть посадовця, який зловживав службовим становищем.
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині посадовець протизаконно роздавав ділянки для дач. кспосадовець спричинив збитки державі на суму понад 4 мільйони гривень. Посадовець передав у приватну власність земельні ділянки, розташовані у межах Вовчанської територіальної громади, які належали до земель рекреаційного призначення.
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