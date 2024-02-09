09.02.2024 19:10 Дмитро Колонєй

Афера на чотири мільйони: на Харківщині посадовець незаконно роздавав дачні ділянки

На Харківщині судититмуть посадовця, який зловживав службовим становищем.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині посадовець протизаконно роздавав ділянки для дач. кспосадовець спричинив збитки державі на суму понад 4 мільйони гривень. Посадовець передав у приватну власність земельні ділянки, розташовані у межах Вовчанської територіальної громади, які належали до земель рекреаційного призначення.

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Такі ділянки у 2020-2021 роках 13 громадян для індивідуального дачного будівництва. На підставі неправомірного рішення було відчужено більш ніж 11 гектарів землі на загальну суму 4 342 237 гривень.

Обвинувальний скеровано до суду.. 34-річному підозрюваному загрожує від 3 до 6 років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.