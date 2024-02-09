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09.02.2024  19:10   Дмитро Колонєй

Афера на чотири мільйони: на Харківщині посадовець незаконно роздавав дачні ділянки

На Харківщині судититмуть посадовця, який зловживав службовим становищем.

Обшахраював державу на 4 мільйони: Роздавав незаконно дачні ділянки посадовець на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині посадовець протизаконно роздавав ділянки для дач. кспосадовець спричинив збитки державі на суму понад 4 мільйони гривень. Посадовець передав у приватну власність земельні ділянки, розташовані у межах Вовчанської територіальної громади, які належали до земель рекреаційного призначення. 

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Такі ділянки у 2020-2021 роках 13 громадян для індивідуального дачного будівництва. На підставі неправомірного рішення було відчужено більш ніж 11 гектарів землі на загальну суму 4 342 237 гривень.
 
Обшахраював державу на 4 мільйони: Роздавав незаконно дачні ділянки посадовець на Харківщині
 
Обвинувальний скеровано до суду.. 34-річному підозрюваному загрожує від 3 до 6 років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові СБУ знешкодила організовану злочинну групу, яка тероризувала містян.
 
Тэги:  афера, шахрайство, харків
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