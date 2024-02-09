Ворог гатив по мирним селам Харківщини та вдвічі більше атакував позиції ЗСУ

Емоції можуть виходити з-під контроля. Краще уникати спокус, щоб уникнути неприємних наслідків.

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вранці розпочнеться сильний сніг, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора.