09.02.2024 19:51 Дмитро Колонєй
Ворог гатив по мирним селам Харківщини та вдвічі більше атакував позиції ЗСУ
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 9 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
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На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди, Стрілеча, Чугунівка, Вовчанськ Харківської області.
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На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Котлярівка, Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.
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