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09.02.2024  19:51   Дмитро Колонєй

Ворог гатив по мирним селам Харківщини та вдвічі більше атакував позиції ЗСУ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 9 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Гатили по мирним селам та вдвічі більше атакували позиції ЗСУ окупанти на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ бойова ситуація на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди, Стрілеча, Чугунівка,  Вовчанськ  Харківської області.
 
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  • На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Котлярівка, Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 лютого 2024 року.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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