09.02.2024 18:37 Дмитро Колонєй

Під Харковом відновляється пошкоджена ворогом амбулатория

Реконструкцію будівлі під Харком розпочали влітку 2023 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ , в амбуаторії у Дергачахза 2023 рік к виконали загальнобудівельні роботи, тобто зробили конструктив будівлі, цегляну кладку, монолітні роботи. Майже з «нуля» поклали фундамент і перекриття. Адже від старої будівлі залишилася дуже маленька частинка – одна внутрішня стіна з її фундаментом, яку вдалося зберегти і біля неї побудувати таку чудову двоповерхову будівлю. Ще зробимо утеплення, всі заходи щодо енергозбереження виконаємо», – розповів директор з капітального будівництва підрядної організації Ігор Буряк.

Під час мінусових температур додатково обігрівають приміщення, що дозволяє технологічно продовжувати роботи. У будівлі на сьогодні також встановлюють ліфт для маломобільних груп населення.

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«Амбулаторія у місті Дергачі була значно пошкоджена після ворожих обстрілів 8 квітня 2022 року. Руйнування становили приблизно 60%. Загалом раніше її площа складала 340 метрів квадратних, це була одноповерхова будівля. Наразі наша амбулаторія значно розширилася – її площа становитиме 560 метрів квадратних. Завдяки тому, що багато внутрішньо переміщених осіб проживає в громаді, то кількість пацієнтів майже не змінилася, тому дуже чекаємо відновлення амбулаторії», – прокоментувала директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Дергачівської міської ради Марія Хвисюк.

До початку аварійно-відновлювальних робіт в амбулаторії працювали 13 лікарів та 13 медичних сестер. Наразі пацієнтів приймають у інших приміщеннях.

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що наразі розробляється проєкт щодо відновлення амбулаторії в Прудянці.

«Наразі в Дергачівській громаді перебуває понад 30 тисяч людей, а в самому місті Дергачі – майже 18 тисяч осіб. Оскільки багато медзакладів зруйновано через російську агресію, то навіть з сусідніх населених пунктів сюди приїздять люди на лікування», – наголосив Вячеслав Задоренко.