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09.02.2024  18:37   Дмитро Колонєй

Під Харковом відновляється пошкоджена ворогом амбулатория

Реконструкцію будівлі під Харком розпочали влітку 2023 року.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, в амбуаторії у Дергачахза 2023 рік к виконали загальнобудівельні роботи, тобто зробили конструктив будівлі, цегляну кладку, монолітні роботи. Майже з «нуля» поклали фундамент і перекриття. Адже від старої будівлі залишилася дуже маленька частинка – одна внутрішня стіна з її фундаментом, яку вдалося зберегти і біля неї побудувати таку чудову двоповерхову будівлю. Ще зробимо утеплення, всі заходи щодо енергозбереження виконаємо», – розповів директор з капітального будівництва підрядної організації Ігор Буряк.
 
Під час мінусових температур додатково обігрівають приміщення, що дозволяє технологічно продовжувати роботи. У будівлі на сьогодні також встановлюють ліфт для маломобільних груп населення.
 
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«Амбулаторія у місті Дергачі була значно пошкоджена після ворожих обстрілів 8 квітня 2022 року. Руйнування становили приблизно 60%. Загалом раніше її площа складала 340 метрів квадратних, це була одноповерхова будівля. Наразі наша амбулаторія значно розширилася – її площа становитиме 560 метрів квадратних. Завдяки тому, що багато внутрішньо переміщених осіб проживає в громаді, то кількість пацієнтів майже не змінилася, тому дуже чекаємо відновлення амбулаторії», – прокоментувала директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Дергачівської міської ради Марія Хвисюк.
 
До початку аварійно-відновлювальних робіт в амбулаторії працювали 13 лікарів та 13 медичних сестер. Наразі пацієнтів приймають у інших приміщеннях. 
 
Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що наразі розробляється проєкт щодо відновлення амбулаторії в Прудянці.
 
«Наразі в Дергачівській громаді перебуває понад 30 тисяч людей, а в самому місті Дергачі – майже 18 тисяч осіб. Оскільки багато медзакладів зруйновано через російську агресію, то навіть з сусідніх населених пунктів сюди приїздять люди на лікування», – наголосив Вячеслав Задоренко.
 
Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків, ремон
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