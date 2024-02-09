09.02.2024 18:00 Дмитро Колонєй

У передмісті Харкова рецидивіст побив чоловіка та скоїв низку злочинів

Під Харковом засуджено злодюгу.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині засуджено 42-річного злодія. Рецидивіст з села Сколове Чугуївського району 3 лютого 2023 року прийшов у гості до свого знайомого. Під час сварки, яка виникла між чоловіками, фігурант пустив у хід кулаки, побивши господаря будинку. Усього зловмисник завдав не менше 16 ударів по різних частинах тіла потерпілого — власник домоволодіння отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

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Крім того, протягом вересня 2023 року зловмисник обікрав декілька будинків. Здобиччю крадія стали інструменти і стартовий пістолет.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав вину. Йому призначено 5 років позбавлення волі.

Обвинувальний вирок виніс Зміївський районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.