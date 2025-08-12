12.08.2025 19:09 Дмитро Колонєй
На Харківщині посадовці розтратили мільйони гривень
Розпочаті досудові розслідування щодо корупції на Харківщині.
, за обґрунтованими висновками НАЗК правоохоронці розпочали
низку проваджень про розтрату бюджетних коштів на мільйони гривень. Виявлено кілька випадків зловживань службовим становищем посадовців, які призвели до суттєвих збитків для бюджету держави.
Головне слідче управління Національної поліції України проводить розслідування щодо можливих зловживань посадовцями Департаменту житлово-комунального господарства та паливо-енергетичного комплексу Харківської обласної військової адміністрації (ОВА).
Посадові особи Харківщини підозрюються в тому, що змовилися з постачальниками, закупили фортифікаційні споруди за завищеною ціною, чим завдали бюджету збитків на понад 2,7 млн грн.
Чиновникам інкримінується розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
