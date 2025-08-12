На Харківщині посадовці розтратили мільйони гривень

В этот день

Гороскоп на 12 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Складно зосередитися на важливому, тому краще віддати перевагу відпочинку та приємному спілкуванню. Прогулянки, зустрічі з друзями та смачна їжа принесуть максимум радості.

Прогноз погоди у Харкові на 12 серпня Вівторок, 12 серпня, у Харкові обіцяє бути ясним. Без опадів.