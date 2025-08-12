    
12.08.2025  18:38   Дмитро Колонєй

Кожного місяця у Харкові відкривають власну справу більше тисячі підприємців

У якому стані бізнесова сфера у Харкові розпові у ДПС та Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом січня-липня 2025 року
  • 6 605 фізичних осіб-підприємців виявили бажання відкрити власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові.
  • 210 ФОП обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу.

Станом на 1 серпня 2025 року кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала понад 123,4 тис. осіб. 

Малий і середній бізнес залишається одним із рушіїв економіки Харкова, тому міськрада продовжує його підтримувати
  • частково компенсує підприємцям відсоткові ставки за кредитами,
  • звільняє їх від сплати місцевих податків і зборів,
  • надає інформаційну підтримку щодо державних і міжнародних грантових програм, зовнішньоекономічних можливостей та інших фінансових інструментів розвитку.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відкрили перший прифронтовий «Хаб стійкого бізнесу» для підтримки підприємців.

 

