12.08.2025 18:38 Дмитро Колонєй

Кожного місяця у Харкові відкривають власну справу більше тисячі підприємців

У якому стані бізнесова сфера у Харкові розпові у ДПС та Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.

Як повідомляє РЕДПОСТ , протягом січня-липня 2025 року

6 605 фізичних осіб-підприємців виявили бажання відкрити власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові.

210 ФОП обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу.

Станом на 1 серпня 2025 року кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала понад 123,4 тис. осіб.

Малий і середній бізнес залишається одним із рушіїв економіки Харкова, тому міськрада продовжує його підтримувати

частково компенсує підприємцям відсоткові ставки за кредитами,

звільняє їх від сплати місцевих податків і зборів,

надає інформаційну підтримку щодо державних і міжнародних грантових програм, зовнішньоекономічних можливостей та інших фінансових інструментів розвитку.

