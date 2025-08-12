    
12.08.2025  17:56   Дмитро Колонєй

Харківські правоохоронці втихомирили домашнього насильника

Харківські поліцейські притягнули до відповідальності містянина.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, до поліції надійшло повідомлення від потерпілої про те, що в будинку по проспекту Людвіга Свободи її співмешканець вчинив конфлікт. На місці події правоохоронці виявили 27-річну заявницю та 37-річного чоловіка, який агресивно себе поводив.Він висловлювався нецензурною лайкою, погрожував фізичною розправою та вдарив жінку, чим вчинив насильство психологічного та фізичного характеру.
 
Правоохоронці припинили дебош кривдника, склали на нього адміністративний протокол про домашнє насильства та виписали терміновий заборонний припис. 
 
Жінку достапвено до центру надання допомоги особам постраждалим від насильства. Їй буде надано необхідну соціально-психологічну допомогу та притулок. 
 
Поліція Харкова нагадує, що за систематичне вчинення домашнього насильства законом передбачена кримінальна відповідальність.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині у дворі чоловіка виявили незаконний посів конопель.
 
