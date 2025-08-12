12.08.2025 14:40 Рита Парфенова

На Харківщині у дворі чоловіка виявили незаконний посів конопель

Поліцейські Харківщини знайшли кущі конопель серед дерев і злакових культур, а також кілограм готової наркотичної речовини.

У Чугуївському районі поліцейські офіцери громади виявили незаконний посів конопель на території приватного домоволодіння. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Наркотичні рослини були заховані серед дерев, злакових культур і бур’янів, частину чоловік вирощував у квіткових горщиках.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили кущі конопель, а також близько одного кілограма речовини, схожої на канабіс, що зберігалася у господарській будівлі.

Слідчі Чугуївського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Усі вилучені речові докази направлено на експертне дослідження. Після його результатів буде вирішено питання про повідомлення фігуранту про підозру.

