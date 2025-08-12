12.08.2025 13:57 Рита Парфенова

У Харкові змінили умови програми доступного житла – збільшили допустимий вік будинків

Міськрада розширила можливості для купівлі квартир за бюджетною підтримкою та пільговими кредитами, збільшивши термін експлуатації будинків з трьох до десяти років.



Фото: ХМР

Харківська міська рада внесла зміни до Міської цільової програми будівництва (придбання) доступного житла на 2021–2030 роки. Відповідне рішення ухвалили 12 серпня на позачерговій сесії, передає РЕДПОСТ.

У Департаменті економіки та комунального майна пояснили, що збройна агресія рф негативно вплинула на будівельну галузь Харкова, що зумовило потребу збільшити кількість об’єктів, доступних для придбання у рамках програми. Це стосується житла, яке можна купити за бюджетної підтримки або за пільговим кредитом із міського бюджету.

Основна зміна – збільшення допустимого терміну експлуатації будинків з трьох до десяти років. Це рішення розширить перелік доступних об’єктів і допоможе забезпечити житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Серед них – молоді сім’ї, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи, а також працівники бюджетної сфери, комунальних і промислових підприємств.

