12.08.2025 13:29 Рита Парфенова

Ігор Терехов у День молоді: «Ви – майбутнє Харкова і водночас його сьогодення»

Ігор Терехов відзначив внесок молоді у стійкість Харкова та побажав їй миру, перемоги й можливостей реалізовувати себе в рідному місті.



Фото: РЕДПОСТ

З нагоди Дня молоді міський голова Харкова Ігор Терехов звернувся до жителів міста, передає РЕДПОСТ.

У своєму зверненні мер Харкова підкреслив, що молоде покоління відіграє ключову роль у тому, що місто продовжує жити, незважаючи на постійні обстріли.

«Харків – місто, яке ворог безупинно намагається зупинити, але йому це не вдається. І одна з головних причин цього – наша молодь. Смілива, енергійна, вперта», – сказав мер. Він зазначив, що молоді харків’яни навчаються під обстрілами, займаються волонтерством, створюють стартапи, захищають місто на фронті й у тилу, допомагають тим, хто цього потребує. «Щодня ви доводите, що Харків – місто сильних та відважних людей. Саме завдяки вашій енергії та відвазі Харків не зупиняється», – наголосив Терехов.

Він побажав молоді не лише перемоги та миру, «а й щоб ви мали всі можливості втілювати свої найсміливіші задуми тут, у рідному Харкові, і бачили, як вони змінюють місто на краще». Завершуючи виступ, мер сказав: «Ви – майбутнє Харкова і водночас його сьогодення. Дякую вам за це!».

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram