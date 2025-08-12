    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Реактивний удар по селу Підлиман на Харківщині — пошкоджено приватний будинок (фото)
12.08.2025  13:08   Рита Парфенова

Реактивний удар по селу Підлиман на Харківщині — пошкоджено приватний будинок (фото)

Російські війська вдарили реактивною артилерією по селі Підлиман Ізюмського району, внаслідок чого один зі снарядів потрапив у двоповерховий приватний будинок та спричинив пожежу.

Реактивний обстріл села Підлиман

Минулої доби село Підлиман у Ізюмському районі Харківської області зазнало обстрілу з реактивної артилерії російських військ. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України.

Один із снарядів влучив у приватний двоповерховий будинок, що призвело до пожежі на території помешкання.

На щастя, внаслідок цього інциденту жертв та постраждалих немає. Для ліквідації пожежі та наслідків обстрілу залучили 11 рятувальників, які працювали із трьома одиницями пожежно-рятувальної техніки. Також до місця події прибули медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади для координації робіт.

Вогнеборці локалізували пожежу та оперативно ліквідували її, не допустивши подальшого розповсюдження вогню. Ситуація наразі контрольована, роботи з ліквідації наслідків тривають.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки в умовах воєнного стану та уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги.

Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж останньої доби російські війська обстрілювали Харківський, Ізюмський та Куп’янський райони, використовуючи артилерію, FPV-дрони та безпілотники. 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
