12.08.2025 12:26 Рита Парфенова

Масовані обстріли і удари БпЛА – як тримає оборону Харківський напрямок

За минулу добу на Харківщині зафіксовано 77 обстрілів і 17 ударів дронами-камікадзе; сили оборони завдали втрат техніці та живій силі окупантів.



Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 12 серпня 2025 року оперативна обстановка на території відповідальності військових частин ОТУ «Харків» суттєвих змін не зазнала та залишається напруженою.

Минулої доби російські загарбники здійснили 1 авіаційний удар з використанням 8 неуправляємих ракет (НАР), а також провели 77 обстрілів позицій наших військ, серед яких 17 атак було виконано дронами-камікадзе.

Українські захисники продовжують знищувати особовий склад ворога, а також його озброєння і техніку. Внаслідок дій оборонців знищено та пошкоджено 3 одиниці ворожої техніки, зокрема 3 безпілотні літальні апарати. Крім того, ліквідовано 15 укриттів для особового складу та 4 стартові позиції для запуску БпЛА.

Сили оборони тримають контроль над ситуацією та послідовно виконують завдання з відсічі та стримування збройної агресії російської федерації.

