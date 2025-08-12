12.08.2025 14:59 Рита Парфенова

В одному з районів Харкова замінили понад 1,5 км труб у будинках

Бригади техобслуговування завершують підготовку житлового фонду до опалювального сезону та працюють навіть за відключення світла.

У Немишлянському районі Харкова добігає кінця кампанія з підготовки житлових будинків до опалювального сезону, передає РЕДПОСТ. За інформацією управління з технічного обслуговування, вже оновлено понад 1,5 км трубопроводів у внутрішньобудинкових системах.

Начальниця дільниці Іоланта Дика повідомила, що всі заплановані роботи з перекладки труб завершать у серпні. Майстри також проводять технічні огляди, масштабні ремонти комунікацій та реагують на звернення мешканців.

«Капітальні ремонти виконані у будинках на вулицях Каденюка та Єдності, на проспектах Героїв Харкова та Ювілейному, а також на Салтівському шосе. Окрім заміни зношених ділянок мереж, встановили нову запірно-регулюючу арматуру. Використовуємо сучасні матеріали, які прослужать десятки років. Щодня отримуємо 25–30 заявок і переважно виконуємо їх у день звернення. Основна проблема — неможливість потрапити у квартири, коли мешканців немає вдома», – зазначила Іоланта Дика.

За її словами, більшість викликів стосується засмічення каналізації, тож мешканців просять користуватися сантехнікою лише за призначенням.

В управлінні наголосили, що роботи з ремонту та обслуговування тривають навіть під час відключення електроенергії — бригади забезпечені генераторами.

«Ми робимо все, щоб харків'яни, які й так потерпають від ворожої агресії, жили у нормальних та комфортних умовах», — підкреслила начальниця дільниці.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що бригади «Харківводоканалу» вже виконали технічні огляди й ремонти у понад 80% житлового фонду. До кінця серпня планують завершити підготовку внутрішньобудинкових систем до осінньо-зимового періоду.