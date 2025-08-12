12.08.2025 17:19 Дмитро Колонєй

У Харкові ініціювали створення Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування.



Ми упевнені, що багатьом регіонам буде цікаво долучитися до цієї ініціативи - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , депутати Харківської міської ради на позачерговій сесії ініціювали створення Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування.

За словами міського голови Ігоря Терехова, об’єднання має стати платформою співпраці громад, насамперед прифронтових міст, які зазнали найбільших руйнувань через війну і мають отримувати зовсім інші преференції, ніж населені пункти, де наслідки збройної агресії не такі масштабні. Мер нагадав, що за дорученням Президента України Володимира Зеленського готується спеціальна програма для прифронтових регіонів.

«Асоціація працюватиме на захист прав та інтересів саме таких територій, на їхнє відновлення, економічний розвиток і повернення бізнесу. Ми відкриті до співпраці й упевнені, що багатьом регіонам буде цікаво долучитися до цієї ініціативи», - зазначив Ігор Терехов.

