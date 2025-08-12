    
Главная Новини Харкова Влада Ми упевнені, що багатьом регіонам буде цікаво долучитися до цієї ініціативи - Ігор Терехов
12.08.2025  17:19   Дмитро Колонєй

Ми упевнені, що багатьом регіонам буде цікаво долучитися до цієї ініціативи - Ігор Терехов

У Харкові ініціювали створення Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування.


Ми упевнені, що багатьом регіонам буде цікаво долучитися до цієї ініціативи - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, депутати Харківської міської ради на позачерговій сесії ініціювали створення Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування.
 
За словами міського голови Ігоря Терехова, об’єднання має стати платформою співпраці громад, насамперед прифронтових міст, які зазнали найбільших руйнувань через війну і мають отримувати зовсім інші преференції, ніж населені пункти, де наслідки збройної агресії не такі масштабні. Мер нагадав, що за дорученням Президента України Володимира Зеленського готується спеціальна програма для прифронтових регіонів. 
 
«Асоціація працюватиме на захист прав та інтересів саме таких територій, на їхнє відновлення, економічний розвиток і повернення бізнесу. Ми відкриті до співпраці й упевнені, що багатьом регіонам буде цікаво долучитися до цієї ініціативи», - зазначив Ігор Терехов.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові змінили умови програми доступного житла.
 
Тэги:  ігор терехов, агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.08 Влада Ігор Терехов у День молоді: «Ви – майбутнє Харкова і водночас його сьогодення» 11.08 Суспільство Ігор Терехов привітав будівельників з професійним святом (фото)   11.08 Суспільство У Харкові відзначили прийдешній День молоді (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 