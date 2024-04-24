Скільки коштуватиме паска на Великодень у Харкові

У Харкові провели аналіз цін на основні інгредієнти для випічки пасок.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на даніДепартаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, порівняно з минулим передвеликоднім періодом, ціни на деякі складові зросли: борошно подорожчало на 6%, свіжі дріжджі - на 5,8%, а цукор - на 12%. У той же час, ціна на курячі яйця знизилася на 35%.
Отже, зараз середня ціна на пшеничне борошно вищого ґатунку становить 19,2 грн за кілограм, а на цукор - 30,6 грн за кілограм. Сухі дріжджі коштують близько 9,4 грн за 11 грам, свіжі - 12,75 грн за 100 грам, а ванілін - 5,2 грн за 2 грами.
Крім того, курячі яйця залишаються одним із основних продуктів до Великодня. Їх ціна залежить від різних факторів, таких як розмір, виробник і торгова марка. У супермаркетах ціни на курячі яйця в упаковці коливаються від 35 до 60 грн за 10 штук, без упаковки - близько 23,7 грн за 10 штук. На ринках міста ціни на яйця рухаються від 30 до 47 грн за 10 штук.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині проводили щотижневі цінові спостереження роздрібних цін на товари.
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