26.04.2024 11:18 Рита Парфенова

Ворог вдарив КАБ по Дергачах на Харківщині: поранені діти

Вранці 26 квітня військові рф здійснили обстріл міста Дергачі керованими авіабомбами.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, о 10:40 окупанти вдарили по центральній частині міста. Попередньо - керованими авіабомбами. Відбулося пряме попадання в будинок. Сталася пожежа.



Унаслідок ворожих ударів по Дергачах Харківського району постраждали двоє дітей.



Дівчата 16 та 5 років отримали медичну допомогу на місці, без госпіталізації.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Балаклеї та Новоосинове уламкові поранення отримали цивільні громадяни.