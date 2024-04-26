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26.04.2024  11:37   Рита Парфенова

Зросла кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Дергачах

Чотири людини трамовані внаслідок обстрілу керованими авіабомбами міста Дергачі вранці 26 квітня.

обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Дергачевскої МВА Вячеслава Задоренка.
 
За його словами, обстріл стався близько одинадцятої години ранку по центральній частині міста Дергачі. Бомба потрапила по житловому будинку.
 
Окрім постраждалих дівчаток 16 та 5 років, хлопчик 4 років та жінка 52 років отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес. Хлопець отримав садна голови.

В усіх випадках обйшлося без госпіталізації.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 26 квітня військові рф здійснили обстріл міста Дергачі керованими авіабомбами.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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