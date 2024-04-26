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26.04.2024  09:16   Рита Парфенова

Військові рф завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Балаклії під час прибуття електропотягу з Харкова (відео)

25 квітня близько 16:40 збройні сили рф завдали ракетний удар по залізничному вокзалу у м. Балаклія.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, за попередніми даними, ворог вдарив ракетою «Іскандер-М» з осколково-бойовою частиною, яка розірвалась в повітрі.

Вказані дії зс рф були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення, тому що саме в цей час до залізничного вокзалу прибувала електричка з людьми.

У прес-службі ХОВА зазначили, що внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено скління вікон та дах будівлі залізничного вокзалу, приміський електропотяг Харків-Ізюм, який був на відстані 15 метрів від місця прильоту, колії.Травмовано 7 цивільних чоловіків та 4 жінки.

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Раніше РЕДПОСТ писав що минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Балаклеї та Новоосинове уламкові поранення отримали цивільні громадяни.
 

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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