26.04.2024 20:21

Жінка на Харківщині були посадовицею при загарбниках, а потім втекла

У Харкові судитимуть прихильницю ворога у розшуку.

добровільно вирішила співпрацювати з ворогом.

погодилася на пропозицію росіян, й влітку 2022 року обійняла посаду «и.о. начальника отдела инфраструктуры и транспорта ВГА Купянского района».

займалась пасажирськими перевезеннями по території Купʼянського району,

визначала і документально оформлювала маршрути та розклад руху,

організовувала видачу перепусток перевізникам для забезпечення їхнього руху в період дії комендантської години.

стежила за виконанням розпоряджень і вказівок очільника окупаційного органу влади з питань інвентаризації будівель та приміщень, а також можливості їх прийняття у муніципальну власність.

Наразі жінка переховується від українського правосуддя, її оголошено у розшук. Її судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Жінці загрожує від п’яти до десяти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.