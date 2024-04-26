26.04.2024 20:21
Жінка на Харківщині були посадовицею при загарбниках, а потім втекла
У Харкові судитимуть прихильницю ворога у розшуку.
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добровільно вирішила співпрацювати з ворогом.
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погодилася на пропозицію росіян, й влітку 2022 року обійняла посаду «и.о. начальника отдела инфраструктуры и транспорта ВГА Купянского района».
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займалась пасажирськими перевезеннями по території Купʼянського району,
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визначала і документально оформлювала маршрути та розклад руху,
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організовувала видачу перепусток перевізникам для забезпечення їхнього руху в період дії комендантської години.
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стежила за виконанням розпоряджень і вказівок очільника окупаційного органу влади з питань інвентаризації будівель та приміщень, а також можливості їх прийняття у муніципальну власність.
Наразі жінка переховується від українського правосуддя, її оголошено у розшук. Її судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.
Жінці загрожує від п’яти до десяти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
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