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26.04.2024  20:21   

Жінка на Харківщині були посадовицею при загарбниках, а потім втекла

У Харкові судитимуть прихильницю ворога у розшуку.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 39-річна жінка зї Куп’янська, під час окупації міста збройними силами РФ перейшла на бік загарбників:
  • добровільно вирішила співпрацювати з ворогом.
  • погодилася на пропозицію росіян, й влітку 2022 року обійняла посаду «и.о. начальника отдела инфраструктуры и транспорта ВГА Купянского района».
  • займалась пасажирськими перевезеннями по території Купʼянського району,
  • визначала і документально оформлювала маршрути та розклад руху,
  • організовувала видачу перепусток перевізникам для забезпечення їхнього руху в період дії комендантської години.
  • стежила за виконанням розпоряджень і вказівок очільника окупаційного органу влади з питань інвентаризації будівель та приміщень, а також можливості їх прийняття у муніципальну власність.
 
Наразі жінка переховується від українського правосуддя, її оголошено у розшук. Її судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова. 
 
Жінці загрожує від п’яти до десяти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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