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26.04.2024  21:37   

Готуємо швидкий салат із гарбуза та яблук

Страва готується личені хвилини, та дуже корисна і смачна.

Як пише РЕДПОСТ, яблука відмінно підходять для найрізноманітніших страв: від гарнірів та салатів до випічки чи заготовок на зиму
 

Салат з гарбуза та яблук

 

Продукти:

 

  • 2 яблука,
  • 200 г м'якоті гарбуза,
  • 1 ст. цукрової пудри,
  • 2 гілочки чебрецю,
  • 1/2 лимона.

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Очистити яблука
  2. Очистити гарбуз,
  3. Натерти яблука та гарбуз на тертці.
  4. Змішати яблука та гарбуз із цукровою пудрою або медом.
  5. Збризкати салат лимонним соком
  6. Посипати страву чебрецем.

 

Тэги:  рецепт, салат, яблука, гарбуз
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