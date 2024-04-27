27.04.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 квітня

Вдень і ввечері небо у Харкові буде безхмарним, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Нічний дощ ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

28 квітня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря вдень – 20 - 22°С.

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Народні прикмети

Якщо цього дня у небі ви побачите самотнього журавля — чекайте на швидкий успіх у справах, якщо летить пара — до весілля, а зграя обіцяє зустріч із бажаними гостями.

Ворони голосно каркають — до неприємностей та поганої погоди.

Цього часу лисиці переселяються зі старих нір у нові: "На лисиць нападає куряча сліпота".

Наші пращури помітили, що якщо тепло 27 квітня – у перших числах травня похолодає.

З цього часу починаються грози. Прилітають стрижі й косатки.