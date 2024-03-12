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12.03.2024  18:27   Дмитро Колонєй

Як мешканцям Харкова не платити за газ, якщо вони поїхали з міста

Комунальники порадили жителям Харкова як запобігти надлишкового нарахування за споживання газу.


Як мешканцям Харкова не платити за газ, якщо вони поїхали з міста
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківська міська філія «Газмережі» поінформувала, що харкв'яни можуть скористатися наданим чинним законодавством правом на проведення перерахунку за послуги газопостачання через тимчасове непроживання за місцем реєстрації. 
 

Якщо у вашому будинку стоїть загальнобудинковий лічильник газу 

 
  • Підтвердні документи про тимчасову відсутність за місцем реєстрації необхідно подавати до 25 числа кожного місяця. 
  • Перерахунок буде проведено згідно з вимогами Тимчасового положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків), визначеному постановою КМУ від 16.05.2002 р. № 620 (із змінами та доповненнями).
 

Якщо ваші обсяги споживання газу визначаються за нормами 

 
  • У такому випадку споживачі природного газу мають подавати підтвердні документи по закінченню кожного 6-місячного періоду. 
  • Перерахунок буде проведено згідно з вимогами Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015 р.
 

Якщо у вас встановлено індивідуальний лічильник газу.  

 
  • У такому випадку перерахунок через тимчасове непроживання вимогами діючого законодавства не передбачений. Обсяг споживання визначається за фактичними показаннями лічильника газу. Тому таким споживачам необхідно щомісяця з 1 по 5 число передавати Харківській міській філії «Газмережі» останні показання лічильника газу через Особистий кабінет «Газмережі»  Телефони контакт-центру  
  • 066-300-2-888; 
  • 098-300-2-888; 
  • 093-300-2-888.
 
 
Тэги:  поради, газ, харків
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