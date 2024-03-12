12.03.2024 18:27 Дмитро Колонєй
Як мешканцям Харкова не платити за газ, якщо вони поїхали з міста
Комунальники порадили жителям Харкова як запобігти надлишкового нарахування за споживання газу.
Як мешканцям Харкова не платити за газ, якщо вони поїхали з міста
Як повідомляє РЕДПОСТ
, Харківська міська філія «Газмережі» поінформувала, що харкв'яни можуть скористатися
наданим чинним законодавством правом на проведення перерахунку за послуги газопостачання через тимчасове непроживання за місцем реєстрації.
Якщо у вашому будинку стоїть загальнобудинковий лічильник газу
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Підтвердні документи про тимчасову відсутність за місцем реєстрації необхідно подавати до 25 числа кожного місяця.
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Перерахунок буде проведено згідно з вимогами Тимчасового положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків), визначеному постановою КМУ від 16.05.2002 р. № 620 (із змінами та доповненнями).
Якщо ваші обсяги споживання газу визначаються за нормами
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У такому випадку споживачі природного газу мають подавати підтвердні документи по закінченню кожного 6-місячного періоду.
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Перерахунок буде проведено згідно з вимогами Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015 р.
Якщо у вас встановлено індивідуальний лічильник газу.
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У такому випадку перерахунок через тимчасове непроживання вимогами діючого законодавства не передбачений. Обсяг споживання визначається за фактичними показаннями лічильника газу. Тому таким споживачам необхідно щомісяця з 1 по 5 число передавати Харківській міській філії «Газмережі» останні показання лічильника газу через Особистий кабінет «Газмережі» Телефони контакт-центру
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066-300-2-888;
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098-300-2-888;
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093-300-2-888.
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