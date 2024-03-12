Ворог активізував атаки та значно посилив авіанальоти на Харківщині

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Гороскоп на 12 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Дивовижний день, коли емоції буквально зашкалюють, і пристрасть може спалахнути будь-якої миті. Можливі нові романтичні знайомства.

Прогноз погоди у Харкові на 12 березня У Харкові сьогодні очікується зміна погодних умов: від ясного неба вранці до хмарної погоди протягом дня. Опадів не передбачається.