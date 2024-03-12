12.03.2024 19:26 Дмитро Колонєй
Ворог активізував атаки та значно посилив авіанальоти на Харківщині
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація:
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На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Муравське, Бологівка, Одноробівка, Козача Лопань Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Гур'їв Козачок, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне Харківської області.
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На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області, де противник безуспішно намагався витіснити підрозділи із займаних позицій. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Куп'янськ, Ківшарівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
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