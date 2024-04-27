27.04.2024 08:52

Наслідки ракетного удару по медзакладу Харкова показали в поліції (відео, фото)

внаслідок ворожого ракетного обстрілу медзакладу у Харкові поранена одна людина

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.



Близько 00:30 27 квітня окупанти вдарили двома ракетами по Салтівському району міста Харкова. Боєприпаси влучили на територію лікарні. На місце події прибули рятувальники, поліцейські, працівники екстреної медичної допомоги.





Уламкові поранення отримала пацієнтка лікарні 1970 року народження. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівля медзакладу, яка не експлуатувалась, харчоблок і корпус, в якому на момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та п’ять працівників лікарні. Пацієнтів з потрощених приміщень перевели в інші корпуси.





За попередніми висновками фахівців вибухотехнічної служби, росіяни обстріляли медзаклад з РСЗВ С-300. На місці влучань утворилися величезні вирви.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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