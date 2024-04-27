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27.04.2024  09:56   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 27 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом останніх 24 годин рятувальники шість разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинив ворог.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, ворожі обстріли спричинили пожежу у м. Дергачі Харківського району області. Близько 10:40 ворожа авіація скинула керовану авіабомбу, що влучила у приватне домоволодіння, частково зруйнувавши та пошкодивши двоповерховий житловий будинок та надвірні забудови. В будинку виникла пожежа площею близько 200 кв.м., з якою рятувальники боролись протягом п'яти годин. В результаті вибуху постраждали чотири людини, з них троє дітей. 15 осіб особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС були залучені для ліквідації наслідків цього ворожого удару.

Протягом доби з 26 по 27 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:

  • 6 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинених ворожими обстрілами;
  • 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 4 – на перевірку обстріляних ворогом територій;
  • 11 – на допомогу населенню;
  • 7 – інші виїзди.

Зокрема, чотири  рази рятувальники проводили перевірку території, щойно обстріляної ворогом:

  • с. Липці,  Харківський район. У результаті обстрілу пошкоджено будівлі  навчального закладу та чотириповерховий багатоквартирний житловий будинок. Жертв та постраждалих немає;
  • м. Дергачі,  Харківський район. Внаслідок обстрілу снаряд влучив в землю на відкритій території. Постраждалих та пожежі не виявлено;
  • с. Шестаково,  Чугуївський район. Відбувся авіаційний удар, під час якого було пошкоджено будівлі сільгосппідприємства та автомобіль. Травмовано 1 чоловіка;
  • м. Харків, Салтівський район, внаслідок обстрілу пошкоджені будівлі на території лікарні. Постраждала 1 жінка.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі одна людина загинула, дев'ять отримали травми внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківщини протягом минулої доби.

 

Тэги:  пожежа, дснс, харків
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