Харківщина на ранок 27 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом останніх 24 годин рятувальники шість разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинив ворог.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, ворожі обстріли спричинили пожежу у м. Дергачі Харківського району області. Близько 10:40 ворожа авіація скинула керовану авіабомбу, що влучила у приватне домоволодіння, частково зруйнувавши та пошкодивши двоповерховий житловий будинок та надвірні забудови. В будинку виникла пожежа площею близько 200 кв.м., з якою рятувальники боролись протягом п'яти годин. В результаті вибуху постраждали чотири людини, з них троє дітей. 15 осіб особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС були залучені для ліквідації наслідків цього ворожого удару.
Протягом доби з 26 по 27 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:
Зокрема, чотири рази рятувальники проводили перевірку території, щойно обстріляної ворогом:
Комментариев: 0
Сьогодні в гороскопі - максималізм у коханні, роботі, почуттях і навіть у лінощі. Також очікується непередбачуваність та спонтанність. Ваші почуття можуть раптово і сильно зрости, що може вплинути на різні аспекти вашого життя – від нових ділових інтересів до закоханості з першого погляду.
Вдень і ввечері небо у Харкові буде безхмарним, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Нічний дощ ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.
Україні професійне свято відзначають 27 квітня співробітники державного казначейства.
влажность:
давление:
ветер: