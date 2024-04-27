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27.04.2024  10:28   Рита Парфенова

Нові назви для станцій метро вибрали у Харкові

Майже чотири сотні топонімів найближччим часом перейменують у Харкові


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, 26 квітня відбулося засідання міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища під керівництвом першого заступника міського голови Олександра Новака.

В результаті громадських обговорень члени комісії підтримали пропозиції щодо перейменування деяких вулиць, пов'язаних із країною-агресором. Наприклад, вулицю Аерофлотську запропоновано перейменувати на вулицю Антонова, вулицю Бакуніна - на вулицю Багату, вулицю Васнєцова - на вулицю Всеволода Нестайка, вулицю Сибірську - на вулицю Поліську, а провулок Красноярський - на провулок Юрія Вороного, на честь українського хірурга, який уперше в світі здійснив трансплантацію нирки.

Також було розглянуто перейменування 367 топонімів. Повний список доступний за посиланням.

Крім того, члени комісії підтримали ідею перейменувати дві станції метрополітену: станцію "Пушкінська" на "Ярослава Мудрого" та станцію "Південний вокзал" на "Вокзальну".

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові проходили громадські обговорення щодо перейменування 208 топонімів, які пов'язані з країною-агресором.

 

Тэги:  перейменування, харків
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