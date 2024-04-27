27.04.2024 17:01 Рита Парфенова

Почесний харків’янин Костянтин Шердіц святкує ювілей

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав з 80-річчям Почесного громадянина міста Харкова, заслуженого працівника культури України Костянтина Шердіца.



Про це повідомляє Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

«Усе своєю життя Ви присвятили розвитку Харкова як потужного осередку культури. За Вашої безпосередньої участі було закладено чимало традицій. Серед них – святкування Дня міста, проведення низки міжнародних конкурсів та фестивалів. Дякую Вам за плідну співпрацю!

З нагоди ювілею хочу побажати Вам міцного здоров’я, сімейного щастя, невичерпної енергії та натхнення для нових звершень! Нехай Україна якнайшвидше переможе та повернеться до мирного життя!» - говориться у привітанні.

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