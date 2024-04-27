На Харківщині введено карантин через сказ кота

Після цього засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній (військовій) адміністрації 24 квітня 2024 року було прийнято рішення оголосити село Островерхівка неблагополучним пунктом щодо сказу та ввести там карантинні обмеження. Також визначено, що село Тросне та мисливські угіддя Островерхівки є загрозливою зоною, а села Аксютівка та Тимченки разом з мисливськими угіддями перебувають у зоні спостереження.

Був затверджений План комплексних заходів щодо ліквідації сказу в Островерхівці та межах прилеглих лісових і польових угідь на 60 днів з дня останнього випадку захворювання тварин на сказ.

З початку поточного року в Чугуївському районі було виявлено 7 неблагополучних пунктів щодо сказу тварин, зокрема 2 собаки, 3 лисиці та 2 коти. Згідно з рішеннями Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, в двох з цих пунктів карантинні обмеження вже знято.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині виявлено випадок сказу.