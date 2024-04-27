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27.04.2024  18:02   Рита Парфенова

Харківське КП пропонує безкоштовне навчання з працевлаштуванням

КП «Харківблагоустрій» пропонує безкоштовне навчання та отримання посвідчення тракториста з подальшим працевлаштуванням за професією.

тракторист

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

«Заробітна плата нараховується регулярно та своєчасно, а навчання - оплачується. Наші працівники мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг», - повідомили на підприємстві.

Подробиці можна дізнатися за адресою: вул. Шатилівська, 4 або за тел.: (066) 800-20-28 (пн-пт - з 9:00 по 16:00).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що КП «Харківблагоустрій» пропонує роботу з різних спеціальностей.

 

Тэги:  вакансія, харків
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