25.04.2024 11:45 Віталій Хінєвіч

Комунальне підприємство Харкова запрошує на роботу

КП «Харківблагоустрій» пропонує роботу з різних спеціальностей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Підприємство має вакансії начальника дільниці в Індустріальному та Слобідському районах. Серед вимог - вища освіта, досвід роботи та вміння користуватися ПК.

Також КП шукає майстрів у Київський, Холодногірський, Слобідський та Основ’янський райони. Вакансії робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями є в кожному районі міста. Подробиці - за тел.: (066) 800-20-28.

Крім цього, є вакансії трактористів та слюсарів-ремонтників автотракторної техніки. Щодо працевлаштування на ці посади звертатися за тел.: (050) 401-51-13.

«Наші працівники мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Також працевлаштовуємо осіб з інвалідністю другої та третьої групи», - зазначили на підприємстві.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова працюють на місті ракетного удару.