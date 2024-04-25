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25.04.2024  11:45   Віталій Хінєвіч

Комунальне підприємство Харкова запрошує на роботу

КП «Харківблагоустрій» пропонує роботу з різних спеціальностей.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Підприємство має вакансії начальника дільниці в Індустріальному та Слобідському районах. Серед вимог - вища освіта, досвід роботи та вміння користуватися ПК. 
 
Також КП шукає майстрів у Київський, Холодногірський, Слобідський та Основ’янський райони. Вакансії робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями є в кожному районі міста.  Подробиці - за тел.: (066) 800-20-28. 
 
Крім цього, є вакансії трактористів та слюсарів-ремонтників автотракторної техніки. Щодо працевлаштування на ці посади звертатися за тел.:  (050) 401-51-13. 
 
«Наші працівники мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Також працевлаштовуємо осіб з інвалідністю другої та третьої групи», - зазначили на підприємстві.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова працюють на місті ракетного удару.
 
Тэги:  харків, робота
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