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25.04.2024  10:23   Рита Парфенова

Комунальники Харкова працюють на місті ракетного удару (фото)

Другу добу поспіль комунальні працівники Харкова наводять лад на прибудинкових територіях на місті ракетного удару у Шевченківському районі.

Комунальники Харкова працюють на місті ракетного удару
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, після ракетного удару по житловому комплексу в Шевченківському районі, який стався вночі 24 квітня, працівники КП "Харківблагоустрій" працюють над виправленням наслідків інциденту.
 
Комунальники Харкова працюють на місті ракетного удару

Наразі на місці події комунальники проводять роботи з прибирання вибитого скла та габаритного сміття.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 24 квітня о 00:30 збройні сили рф здійснили ракетний удар по Шевченківському району м. Харкова, в результаті якого дві ракети вразили житловий комплекс.

Комунальники Харкова працюють на місті ракетного удару

Комунальники Харкова працюють на місті ракетного удару

Тэги:  благоустрій, харків
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