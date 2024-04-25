Колишній строковик став інформатором фсб й коригував ракетні удари по Харківщині

Військова контррозвідка спільно з підрозділами ЗСУ завадила втечі інформатора ФСБ, який коригував ракетно-бомбові удари по Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, агент фсб планував виконати вогневий удар по цивільній інфраструктурі одного з прифронтових міст регіону.
Зловмисника затримали біля лінії боєзіткнення на Куп'янському напрямку, коли він намагався таємно вийти на позиції окупантів.
Після затримання його мали зустріти російські військові для "евакуації" до філії ФСБ на тимчасово окупованій території Луганщини.
Розслідування показало, що агентом ФСБ виявився колишній строковик, який вирішив співпрацювати з російською спецслужбою після звільнення в запас.
До такого «кроку» його спонукали батьки, які проживають на тимчасово окупованій території на сході України та перебувають у полі зору російської спецслужби.
За допомогою анонімних чатів у месенджері агент передавав координати потенційних цілей ворогу.
Наразі затриманий перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років тюрми. Спецоперацію проводили за процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки України затримала у Харкові коригувальника, який намагався навести російські авіабомби на базу спецпризначенців Головного управління розвідки Міністерства оборони.
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