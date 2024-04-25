Війська рф обстріляли газові мережі: наслідки для Харківської області

25.04.2024 09:46 Рита Парфенова

Минулого тижня війська РФ обстріляли газові комунікації у 10 населених пунктах Харківської області, завдаючи значних збитків інфраструктурі та житловим будинкам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію «Газмережі».

Найбільше пошкоджень зазнала інфраструктура Куп’янської громади. Ворожі удари призвели до пошкодження газопроводів середнього тиску та будинкових мереж. Ремонтні роботи та локалізація аварій були проведені фахівцями Харківської філії «Газмережі» у восьми селах, селищах та місті Куп’янськ, що дозволило відновити газопостачання для понад 8 тисяч мешканців.

Також пошкодження відчули мешканці Дергачівської громади, де газопроводи середнього тиску та багатоквартирні будинки потерпіли від обстрілів. Після проведення ремонтних робіт газопостачання було відновлено для майже 400 будинків.

У Липецькій громаді внаслідок обстрілів пошкоджений один з розподільних газопроводів, що призвело до тимчасового припинення подачі газу до 650 будинків. Наразі роботи з відновлення пошкодженої мережі завершено.

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