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25.04.2024  10:51   Рита Парфенова

Окупанти спричинили пожежі у житлових будинках Харківщини (фото)

Уночі на Харківщині через атаки ворожої артилерії сталося три пожежі у приватному секторі.

пожежа пожежа

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, окупанти обстріляли прикордонний та два прифронтових населених пункти Харківщини, призводячи до жахливих наслідків для цивільного населення. Внаслідок артилерійських ударів було руйновано та спалено житлові будинки.

пожежа

У селі Липці Липецької громади Харківського району після влучання снаряда виникла пожежа в приватному будинку. Вогонь швидко поширився на площу 200 квадратних метрів, але завдяки оперативній дії рятувальників ДСНС вдалося ліквідувати загоряння.

пожежа

У селі Кругляківка Курилівської громади Куп’янщини також згорів приватний будинок на площі 150 квадратних метрів.

А в селі Глушківка тієї ж громади загорівся автомобільний легковий причіп, що стояв на приватному подвір'ї.

Дякуючи невпинним зусиллям рятувальників, всі пожежі були швидко локалізовані і ліквідовані. На щастя, постраждалих серед мирного населення немає.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останніх 24 годин рятувальники 16 разів виїжджали на гасіння пожеж, п'ять з яких спричинив ворог.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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