Який радіаційний фон в Харкові та області на 25 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 25 квітня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 24 квітня 2024 року.
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День схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ. Чим менше ваші інтереси перетинатимуться сьогодні з інтересами інших, тим краще.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 25 квітня відзначається Міжнародний День ДНК, на знак визнання важливості генетики та наукових досягнень, зроблених у цій галузі.
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